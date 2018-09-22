Ключевой игрок «Наполи» выразил желание покинуть клуб

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Полузащитник итальянского «Наполи» Марек Гамшик может покинуть клуб этой зимой, сообщает «Советский спорт».

По информации издания Goal, 31-летний словак недоволен своим положением в команде при новом главном тренере итальянце Карло Анчелотти. Сообщается, что Гамшик может продолжить карьеру в Китае.

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Гамшик выступает за «Наполи» с 2007 года. В составе неаполитанского клуба он дважды выигрывал Кубок Италии, а в текущем сезоне провел четыре матча за «Наполи», но не отметился результативными действиями.

Ранее «Наполи» не смог переиграть «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов.