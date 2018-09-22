Кэхилл покинет «Челси» в ближайшее трансферное окно

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Защитник лондонского «Челси» Гари Кэхилл не исключил, что сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает «Советский спорт».

«Возможно, мне придется покинуть клуб в январе. Каким бы ни было мое будущее, с точки зрения клуба и отношений с командой и болельщиками, это будет огромная часть моей футбольной жизни. Я испытываю максимальное уважение ко всем здесь. Я понимаю, что иногда приходится принимать сложные решения. Иногда вы должны принять эти решения, чтобы продолжать идти и прогрессировать.

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Я еще не говорил с тренером по данной ситуации. Я, думаю, что мы скоро пообщаемся, просто чтобы прояснить ситуацию», — приводят слова защитника британские СМИ.

Ранее нападающий «Челси» рассказал, когда Эден Азар получит «Золотой мяч».