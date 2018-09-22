Экс-тренер Поветкина: Джошуа неустойчив в психологическом плане

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Экс-тренер Александра Поветкина Александр Зимин оценил шансы российского боксера в бою с британцем Энтони Джошуа, заявив, что Джошуа не очень устойчив в психологическом плане, сообщает газета «Известия».

«С дальней дистанции такого соперника достать сложнее. Учитывая рост и размах рук британца, Александру будет важно в этом бою выйти на среднюю дистанцию, так как на этом расстоянии его комбинации представляют наибольшую опасность для любого противника. Здесь нужно добиваться акцентированных точных ударов, развивая повторные ударные действия. Энтони Джошуа — хороший боксер, но не самый устойчивый в плане психологии. При удачном технико-тактическом раскладе Саша может найти правильный момент для завершения поединка», — уверен специалист.

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Бой Поветкина с Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO и IBF.

Ранее сообщалось, что Джошуа не сомневается в победе над Поветкиным.