Табарес останется рулевым сборной Уругвая до 2022 года

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Уругвайская футбольная ассоциация продлила соглашение с главным тренером сборной Уругвая Оскаром Табаресом, сообщает твиттер южноамериканской команды.

Новое соглашение с 71-летним специалистом рассчитано до 2022 года.

Табарес тренирует национальную команду с 2006 года. Под его руководством уругвайцы в 2011 году выиграли Кубок Америки и выступали на трех последних чемпионатах мира (2010 — 4-е место, 2014 — 1/8 финала, 2018 — 1/4 финала). Теперь Табарес постарается вывести «селесте» на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

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В 2016 году у Табареса был диагностирован синдром Гийена-Барре, из-за чего передвигается с помощью костылей.

Ранее сборная Уругвая разгромила Мексику в товарищеском матче.