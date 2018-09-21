Табарес останется рулевым сборной Уругвая до 2022 года
Уругвайская футбольная ассоциация продлила соглашение с главным тренером сборной Уругвая Оскаром Табаресом, сообщает твиттер южноамериканской команды.
Новое соглашение с 71-летним специалистом рассчитано до 2022 года.
Табарес тренирует национальную команду с 2006 года. Под его руководством уругвайцы в 2011 году выиграли Кубок Америки и выступали на трех последних чемпионатах мира (2010 — 4-е место, 2014 — 1/8 финала, 2018 — 1/4 финала). Теперь Табарес постарается вывести «селесте» на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
В 2016 году у Табареса был диагностирован синдром Гийена-Барре, из-за чего передвигается с помощью костылей.
Ранее сборная Уругвая разгромила Мексику в товарищеском матче.
Oscar Tabárez y su Cuerpo Técnico renovaron con la selección de @Uruguay y continuarán al frente de la Celeste durante los próximos 4 años.— Selección Uruguaya (@Uruguay) 21 сентября 2018 г.
Ver comunicado oficial y estadísticas de Tabárez al frente de la selección:https://t.co/VwNO9TqlN2 pic.twitter.com/1rbdDlRDAl