Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА‍

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Россия оторвалась от Португалии в обновленном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает «Советский спорт».

После 1-го тура еврокубков (Лига чемпионов и Лига Европы) российские команды набрали суммарно 0,666 балла, а ближайшие преследователи португальцы добавили в свою копилку 0,600 балла.

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Первая десятка рейтинга УЕФА выглядит следующим образом:

1. Испания – 88,569

2. Англия – 66,748

3. Италия – 66,297

4. Германия – 61,070

5. Франция – 51,498

6. Россия – 45,882

7. Португалия – 40,432

8. Украина – 35,500

9. Бельгия – 35,100

10. Турция – 31,800.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представляют пять команд. В Лиге чемпионов московский «Локомотив» разгромно уступил «Галатасараю» (0:3), а ЦСКА сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (2:2). В Лиге Европы единственную победу России в еврокубковом туре принес «Краснодар», одолевший «Акхисар Беледиеспор» (0:1). Московский «Спартак» проиграл «Рапиду» (0:2), а петербургский «Зенит» не смог удержать победу над «Копенгагеном» (1:1).

Ранее сообщалось, что «Спартак» не понесет наказание из-за проникнувших на матч фанатов.