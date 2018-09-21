Почетный президент ОКР считает «ожидаемым» решение WADA по РУСАДА

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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев прокомментировал решение Международного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), передает газета «Известия».

«После недавнего заявления комитета WADA по соответствию, давшего рекомендацию восстановить РУСАДА, такое решение было ожидаемым.

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Тем более, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в июле, в день финала чемпионата мира по футболу, приезжал в Россию, его принимал глава нашего государства. Обе стороны объективно обсудили все вопросы, связанные с нашими спортсменами, в том числе и ту недостойную роль, которую сыграл во всей этой истории Григорий Родченков», — сказал Тягачев.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в легкой атлетике.

Ранее сообщалось, что британский журналист в шутку обвинил российских хакеров во влиянии на WADA.