МОК принял к сведению решение WADA восстановить в правах РУСАДА

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Международный олимпийский комитет (МОК) проинформировал о том, что принял к сведению решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) вернуть соответствие кодексу Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), передает ТАСС.

«Мы принимаем к сведению решение, принятое исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства, в состав которого входит равное количество представителей правительств и спортивного движения. Это решение соответствует рекомендации независимого комитета по соответствию», — сообщили в пресс-службе МОК.

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14 сентября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах, большинство членов комитета проголосовали «за» восстановление.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее Журова рассказала о том, что сыграло важную роль в восстановлении РУСАДА.