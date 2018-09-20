WADA вновь отстранит РУСАДА, если до конца года не получит базу данных лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) снова лишит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия кодексу организации, если не получит доступ к данным московской лаборатории до конца 2018 года, сообщает ТАСС.

«РУСАДА сейчас уже может работать самостоятельно, — сообщает источник. — Но оно должно также выполнить два условия. До конца года WADA должно получить базу данных московской антидопинговой лаборатории, она будет полностью проанализирована до 30 июня 2019 года».

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«Если до конца года база данных не будет предоставлена, РУСАДА вновь будет лишено своего статуса. Потому что эти условия являются критичными и приводят к статусу несоответствия. По новому стандарту они выносятся на рассмотрение комитета по соответствию, а потом исполком проголосует за несоответствие», — добавил источник.

Ранее стало известно, что исполком WADA проголосовал за восстановление РУСАДА.