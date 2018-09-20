Фигуристка Загитова выступит на турнире в Германии

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Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в турнире Nebelhorn Trophy 2018 в немецком Оберстдорфе, сообщает ТАСС.

Список участниц, подавших заявки на турнир, сегодня опубликовал официальный сайт Международного союза конькобежцев (ИСУ).

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Помимо Загитовой на турнире выступят американки Карен Чен и Мэрайя Белл, японки Маи Михара и Марин Хонда, бельгийка Луна Хендрикс и финка Эмми Пелтонен.

Загитова изначально планировала выступить на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, который стартует 21 сентября. Однако недавно стало известно, что спортсменка снялась с турнира из-за проблем с выездными документами.