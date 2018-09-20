Биатлонисту Шипулину не хочется ехать тренироваться

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Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что все еще не принял решение о продолжении карьеры, передает «Калашников Media».

«У меня было столько планов на лето: съездить на Байкал, в круиз, несколько раз на море слетать. Самое главное, что сейчас за это время успел все свои дела, которые накапливались решить и больше находился дома с семьей. И я даже не представляю, как я, если буду дальше продолжать карьеру, уеду на 2-3 месяца от семьи. Сейчас я буквально день не нахожусь дома и уже сильно скучаю», — заявил лидер российского биатлона.

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Также он отметил, что его спортивная форма сейчас находится «ниже плинтуса», и при этом биатлонист не чувствует желания уехать на сбор.

«На самом деле такого чувства, что надо куда-то ехать и тренироваться, как ни странно, не было, хотя я ждал его. Нет, совсем не хочется, наоборот, хотелось полениться, дома полежать, поиграть с сыном. Я писал ребятам на сбор, думал: вдруг сейчас что-то в сердечке екнет, захочется к ним, ни разу не екнуло. И даже сейчас, говоря о том, хочется ли на сбор, если приму решение, я говорю: трудно будет, закрывать входную дверь, целовать сына, обнимать жену и говорить: «Через месяц жди», — заключил Шипулин.

Напомним, что Шипулин ранее объявил о том, что задумывается о завершении карьеры и решения еще не принял, несмотря на то, что ему разрешили работать с личным тренером отдельно от команды.