Режиссер «Черной пантеры» снимет фильм с участием Леброна Джеймса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/820/10792820/upload-AP_17164171255944-pic905-895x505-99432.jpg">

Режиссер Райан Куглер примет участие в создании второй части комедийного фильма о баскетболе «Космический джем», главную роль в котором сыграет форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, сообщает «Советский спорт».

Как передает Hollywood Reporter, сам трехкратный чемпион лиги рад возможности поработать с Куглером.

Реклама

Отмечается, что работа над фильмом начнется после окончания сезона-2018/19.

Первая часть «Космического джема» вышла в 1996 году. Главную роль в фильме сыграл легенда НБА Майкл Джордан. По сюжету, персонажи мультфильмов Warner Bros. приглашают завершившего спортивную карьеру баскетболиста принять участие в матче против инопланетян. При бюджете в $80 млн лента собрала в прокате более $250 млн.

Ранее сообщалось, что Джеймс помог одноклубнику пережить паническую атаку.