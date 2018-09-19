Роналду удалился в первой же игре за «Ювентус» в Лиге чемпионов
Форвард туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в первом же матче в составе туринской команды в Лиге чемпионов против испанской «Валенсии», сообщает «Советский спорт».
Арбитр встречи Феликс Брых удалил португальца на 29-й минуте за неспортивное поведение — Роналду после столкновения с игроком «Валенсии» Джейсона Мурильо притронулся к голове соперника. Это действие судья расценил как агрессию по отношению к сопернику и отправил Роналду в раздевалку.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сообщалось, что звездный форвард туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду надеется, что его сыну удастся повторить его достижения.
Ronaldo red card against Valencia in Champions League. #ValenciaJuve #ValenciaJuventus #Ronaldo #ChampionsLeague pic.twitter.com/6MR7C9ea3L— SportJunkie (@SportJunkie8) 19 сентября 2018 г.