Жена Глушакова подала на развод и требует алименты

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Жена полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарья подала на развод, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Об этом источник информировала пресс-секретарь Никулинского суда Людмила Коснырева.

«В суде зарегистрирован иск Глушаковой Дарьи Александровны к Глушакову Денису Борисовичу о расторжении брака, определении места жительства ребенка с матерью и взыскании алиментов на ребенка, а также взыскании алиментов на мать до достижения ребенком трехлетнего возраста», — рассказала Коснырева.

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По ее словам, в исковом заявлении о разделе имущества супругов ничего не сказано. Беседа по делу назначена на 24 сентября.

Ранее в сети также появилось видео Глушакова с другой женщиной в бане. Скорее всего, снято оно супругой футболиста.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.

Денис Глушаков также оказался в центре клубного скандала, лайкнув в инстаграме публикацию с критикой главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, после чего был отстранен от тренировок и от участия в матче Лиги Европы с австрийским «Рапидом».