Теннисистка Павлюченкова проиграла во втором круге турнира в Токио
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Франции Каролин Гарсии в матче второго раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в японском Токио, сообщает «Советский спорт».
Павлюченкова по ходу встречи могла трижды закончить матч победой, но не реализовала три матчбола и в итоге проиграла со счетом 4:6, 6:2, 5:7. Матч длился два часа 15 минут.
Реклама
В 1/4 финала Гарсия сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Йоханна Конта (Великобритания).
Ранее россиянка Евгения Родина вышла в 1/4 турнира в Сеуле.