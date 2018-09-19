«Локомотив» стал пятым российским клубом, разгромленным на старте Лиги Чемпионов

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Московский «Локомотив», проигравший турецкому «Галатасараю» со счётом 0:3 в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, стал пятым российским клубом, стартовавшим в турнире с разгромного поражения, сообщает «Советский спорт».

Ранее с разницей в три и более мяча в первом туре основной стадии Лиги чемпионов проигрывали «Спартак» (дважды), «Зенит», ЦСКА (дважды) и «Ростов». Ни один из этих клубов после такого старта в дальнейшем не попадал в плей-офф турнира.

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Единственным российским клубом, не потерпевшим разгромное поражение на старте группового турнира самого престижного клубного турнира Европы, является казанский «Рубин».

Напомним, что 18 сентября «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Галатасарая» в Лиге чемпионов.