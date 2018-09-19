Тренер ЦСКА: «Викторию» ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов
Тренер ЦСКА Александр Ермакович считает, что чешская «Виктория» может доставить столичному клубу трудности на групповом этапе Лиги чемпионов, передает газета «Известия».
«В нашей группе есть «Реал» и «Рома», но «Викторию» ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Это очень серьезная команда, которая имеет солидный опыт выступлений в еврокубках. В составе этого клуба есть обученные футболисты, которые уже многое прошли.
В отличие от остальных трех команд нашей группы, «Виктория» — достаточно сыгранный коллектив. У меня уже была возможность посмотреть некоторые их матчи. Скажу честно, легко ЦСКА точно не придется.
Мы знакомы с этим клубом еще с 2011 года, когда в Лиге чемпионов с «Викторией» встречался БАТЭ. Они всегда действуют очень организованно и понимают, чего от них хочет тренер», — заявил Ермакович.
Ранее бывший игрок «Спартака» высказался о настрое «Виктории» перед матчем с ЦСКА.