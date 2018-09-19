Тренер ЦСКА: «Викторию» ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/763/11874763/RIAN_5599721.HR-pic905-895x505-85387.jpg">

Тренер ЦСКА Александр Ермакович считает, что чешская «Виктория» может доставить столичному клубу трудности на групповом этапе Лиги чемпионов, передает газета «Известия».

«В нашей группе есть «Реал» и «Рома», но «Викторию» ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Это очень серьезная команда, которая имеет солидный опыт выступлений в еврокубках. В составе этого клуба есть обученные футболисты, которые уже многое прошли.

Реклама

В отличие от остальных трех команд нашей группы, «Виктория» — достаточно сыгранный коллектив. У меня уже была возможность посмотреть некоторые их матчи. Скажу честно, легко ЦСКА точно не придется.

Мы знакомы с этим клубом еще с 2011 года, когда в Лиге чемпионов с «Викторией» встречался БАТЭ. Они всегда действуют очень организованно и понимают, чего от них хочет тренер», — заявил Ермакович.

Ранее бывший игрок «Спартака» высказался о настрое «Виктории» перед матчем с ЦСКА.