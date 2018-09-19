Тренер «Барселоны» назвал действия Месси «будничными»

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал матч против ПСВ (4:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

«То, что делает Месси, уже считается будничным, поскольку мы это видим постоянно. Если бы эти вещи делал кто-то другой, они казались бы невероятными. Дембеле был очень хорош. Он забивает голы и демонстрирует стабильность, что является результатом его работы.

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ПСВ сыграл хорошо. Они старались выходить в контратаки и довольно опасно проводили их за счет быстрых игроков. Нам было сложно забить первый мяч. Мы хорошо начали второй тайм, доминировали на поле, но счет был по-прежнему 1:0. Это было опасно. Только после второго гола мы успокоились.

Кто не мотивирован Лигой чемпионов? На групповом этапе всего шесть матчей, и мы знаем важность каждого из них», — приводит слова специалиста Football Espana.

Ранее Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в Лиге чемпионов.