Хавбек «Локомотива» считает разгромное поражение от «Галатасарая» «незаслуженным»

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Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о поражении московского клуба в певрвом туре группового этапа Лиги чемпионов от «Галатасарая» (0:3), передает ТАСС.

«Это была очень тяжелая игра, в которой мы плохо начали первый тайм. Дальше мы стали играть лучше, но гол во втором тайме сбил нас с толку. Несмотря на счет, могу сказать, что по той игре, которую мы показали, мы не заслуживали разгромного поражения.

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Думаю, что поддержка болельщиков «Галатасарая» не повлияла на мое качество игры, так как я уже играл в Турции за «Бешикташ», бывал на этой арене», — поделился Фернандеш.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» уступил с разницей в три мяча в Лиге чемпионов впервые за 15 лет.