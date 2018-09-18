Американская скелетонистка призвала WADA не восстанавливать РУСАДА

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Американская скелетонистка Кэти Юлендер написала заметку с призывом Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), передает «Советский спорт».

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в легкой атлетике. 14 сентября 2018 года исполком рекомендовал WADA восстановить в правах РУСАДА.

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«Разрешить России избежать наказания и сохранить медали — значит нанести российским спортсменам такой же удар, как и тем, кто был обманут. Это уничтожает конкуренцию в спорте и, в перспективе, даже жизни.

Неужели нация, сговорившаяся против всех участников Олимпиады, заслуживает возвращения без признания скандала? Это был заговор для того, чтобы обмануть других, образцы были подделаны.

Позволить России вернуться в спорт, не соблюдая стандартов, разрешить атлетам сохранить медали — значит поощрить их злоупотребление властью. Это будет вознаграждение их заговора против олимпийского движения.

Спортсмены вроде меня посвящают свои жизни спорту, но без правил и контроля все это будет впустую. Сколько еще медальных церемоний дадут возможность стоять на пьедестале не тому спортсмену, а законный победитель будет сидеть в стороне и думать: а что если? Сколько еще будет разбитых сердец?

Обращаюсь к исполкому ВАДА: когда вы будете принимать решение, пожалуйста, осознайте его влияние. Важно, чтобы Россия выполнила все критерии «дорожной карты». Не забывайте, зачем вы устанавливаете стандарты. Я говорю это не только ради чистых спортсменов, но и ради спорта и олимпийского духа. Духа, который должен быть основан на честности, открытости и фэйр-плей. Не меньше», — говорится в заметке Юлендер на портале Inside the Games.

Вопрос статуса РУСАДА будет рассмотрен на заседании исполкома WADA 20 сентября на Сейшельских Островах.

Ранее сообщалось, что представители РУСАДА не отправятся на заседание исполкома WADA.