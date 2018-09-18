Назаров высказался о критике в свой адрес из-за стихотворения про Карреру

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Актер и футбольный болельщик Дмитрий Назаров прокомментировал скандал, который произошел из-за его стихотворения про главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, передает «Чемпионат.com».

Назаров после поражения «Спартака» от «Ахмата» в матче 7-го тура чемпионата России опубликовал стихотворение, в котором назвал итальянского специалиста «гусем». Эту запись лайкнули игроки красно-белых Денис Глушаков и Андрей Ещенко.

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«Ночью я видел, как меня поливали. С прессой я не общаюсь, ничего не изменилось», — сказал Назаров.

Ранее сообщалось, что ветеран «Спартака» раскритиковал Ещенко и Глушакова за «оскорбление» Карреры.