Назаров высказался о критике в свой адрес из-за стихотворения про Карреру
Актер и футбольный болельщик Дмитрий Назаров прокомментировал скандал, который произошел из-за его стихотворения про главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, передает «Чемпионат.com».
Назаров после поражения «Спартака» от «Ахмата» в матче 7-го тура чемпионата России опубликовал стихотворение, в котором назвал итальянского специалиста «гусем». Эту запись лайкнули игроки красно-белых Денис Глушаков и Андрей Ещенко.
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«Ночью я видел, как меня поливали. С прессой я не общаюсь, ничего не изменилось», — сказал Назаров.
Ранее сообщалось, что ветеран «Спартака» раскритиковал Ещенко и Глушакова за «оскорбление» Карреры.