Боец UFC поблагодарил «матушку Россию»
Новозеландский боец смешанных единоборств (MMA) Марк Хант выразил слова благодарности России после выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight night 136, который прошел в Москве 15 сентября, сообщает «Советский спорт».
«Спасибо матушке России и всем российским фанатам. Москва один из лучших городов, где я бывал, и это был один из лучших турниров UFC, рад был стать частью этого . Было супер. Скоро увидимся в Лондоне», — написал Хант в инстаграме.
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В главном поединке турнира новозеландец проиграл россиянину Алексею Олейнику.
Ранее стали известны гонорары участников первого турнира UFC в России.