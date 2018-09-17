Боец UFC поблагодарил «матушку Россию»

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Новозеландский боец смешанных единоборств (MMA) Марк Хант выразил слова благодарности России после выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight night 136, который прошел в Москве 15 сентября, сообщает «Советский спорт».

«Спасибо матушке России и всем российским фанатам. Москва один из лучших городов, где я бывал, и это был один из лучших турниров UFC, рад был стать частью этого . Было супер. Скоро увидимся в Лондоне», — написал Хант в инстаграме.

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В главном поединке турнира новозеландец проиграл россиянину Алексею Олейнику.

Ранее стали известны гонорары участников первого турнира UFC в России.