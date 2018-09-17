Спортсмена раскритиковали за убийство медведя

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Экс-хоккеист сборной Канады Тим Брент похвастался в твиттере удачно охотой на медведя и подвергся за это критике, сообщает «Советский спорт».

«Хорошо, ребята, вот мой гризли! Мы устроили за ним отличную слежку, но он заметил нас примерно за 69 метров. Вместо того, чтобы убежать, он повернулся и пошел прямо на нас», — написал Брент в твиттере. Также он выложил фотографию, на которой демонстрирует тушу убитого зверя.

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Пользователи соцсети не разделили радость спортсмена. Многие раскритиковали экс-хоккеиста.

«Я бы заплатил, чтобы посмотреть, как медведь убивает и ест тебя», — написал один из подписчиков.

«Ты был вооружен. Едва ли это честная схватка. И он просто защищался. Тебе нечем гордиться. Жалкое поведение недалекого, подлого, порочного человека», — отметил другой пользователь.

Ранее сообщалось, что мать габонского футболиста была принесена в жертву ради спортивной карьеры.