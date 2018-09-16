Хоккеист Малкин уверен, что боксера Головкина засудили
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выразил поддержку боксеру Геннадию Головкину, который проиграл мексиканцу Саулю Альваресу, передает «Советский спорт».
«Засудили! Мы с тобой, брат», — подписал хоккеист совместную фотографию с боксером.
В Лас-Вегасе после 12-раундового поединка двое судей отдали преимущество мексиканцу со счетом 115-113, третий присудил ничью — 114-114. Боксеры уже встречались в прошлом году, но тот бой закончился ничейным результатом.
Ранее Хрюнов заявил о спланированной заранее победе Альвареса.