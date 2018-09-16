Отец Нурмагомедова: в России бой Хабиба и Макгрегора собрал бы сто тысяч зрителей
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, считает, что противостояние его сына с ирландцем Конором Макгрегором могло бы собрать в России 100 тысяч зрителей на трибунах, передает «РИА Новости».
«В России бой Хабиба и Макгрегора легко собрал бы сто тысяч зрителей. Я уверен в этом, одних только дагестанцев бы приехало 15 тысяч зрителей. Посмотрите, какой ажиотаж вызвал первый турнир UFC в России, полный «Олимпийский» собрался», — заявил Нурмагомедов-старший.
Накануне в Москве прошел первый вечер боев под эгидой UFC. Его посетили более 22 тысяч человек, что стало шестым результатом в истории промоушена.
Ранее сообщалось, что у отца Нурмагомедова остаются шансы посетить бой сына с Макгрегором в США.