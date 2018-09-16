Российские фигуристы заняли весь пьедестал на юношеском Гран-при

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Российские фигуристы в соревнованиях пар заняли весь пьедестал юниорского Гран-при в Канаде, сообщает Sport24.

На первом месте оказались Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За свой прокат фигуристы получили 122,49 балла. С учетом произвольной программы общая сумма составила 187,71 балла.

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На второе место поднялись Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (178,18). Дарья Кварталова и Алексей Святченко, набрав 144,32 балла, стали третьими.

Ранее российский фигурист Гуменник выиграл юношеский Гран-при.