Ибрагимович провозгласил себя «богом голов»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в профессиональной карьере, сообщает «Советский спорт».

Юбилейный гол на свой счет швед записал в матче регулярного чемпионата MLS против «Торонто».

В своем твиттере 36-летний форвард опубликовал картинку с надписью «бог голов».

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«500», — написал швед под фото.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович поблагодарил фанатов «Лос-Анджелес Гэлакси» по телефону.