Ибрагимович провозгласил себя «богом голов»
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в профессиональной карьере, сообщает «Советский спорт».
Юбилейный гол на свой счет швед записал в матче регулярного чемпионата MLS против «Торонто».
В своем твиттере 36-летний форвард опубликовал картинку с надписью «бог голов».
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«500», — написал швед под фото.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович поблагодарил фанатов «Лос-Анджелес Гэлакси» по телефону.
500 pic.twitter.com/EObuJwoaMA— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 16 сентября 2018 г.