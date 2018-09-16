Пакьяо пообещал нанести Мейвезеру первое поражение в карьере‍

<img src="//img.gazeta.ru/files3/407/10542407/mayweather-vs-pacquiao-10-pic905-895x505-88357.jpg">

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо отреагировал на новость о возвращении на ринг американца Флойда Мейвезера, передает «Советский спорт».

Непобежденный Мейвезер объявил, что возвращается в бокс ради поединка с Пакьо.

«50:1, никаких оправданий!» — написал филиппинец в своем инстаграме, намекнув на то, что нанесет Мейвезеру единственное поражение в его карьере.

Реклама

В 2015 году бой Пакьяо и Мейзера завершился победой американца единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Пакьяо нокаутировал Лукаса Матиссе и завоевал титул чемпиона мира WBA.