Пакьяо пообещал нанести Мейвезеру первое поражение в карьере
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо отреагировал на новость о возвращении на ринг американца Флойда Мейвезера, передает «Советский спорт».
Непобежденный Мейвезер объявил, что возвращается в бокс ради поединка с Пакьо.
«50:1, никаких оправданий!» — написал филиппинец в своем инстаграме, намекнув на то, что нанесет Мейвезеру единственное поражение в его карьере.
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В 2015 году бой Пакьяо и Мейзера завершился победой американца единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Пакьяо нокаутировал Лукаса Матиссе и завоевал титул чемпиона мира WBA.