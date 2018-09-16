Российскому бойцу UFC не нравится одежда Макгрегора
Российский боец Забит Магомедшарипов посетил первый в истории турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России, сообщает «РИА Новости».
Турнир прошел в московском дворце спорта «Олимпийский». Спортсмен отметил, что в будущем хотел бы выступить на домашнем турнире, а также высказался об ирландце Коноре Макгрегоре.
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«Почему одет в джинсы и футболку? Я всегда так одеваюсь, костюм никогда не надеваю. Чаще даже в спортивной одежде меня можно увидеть. У каждого свой вкус, конечно, но мне, честно говоря, не нравится, как одевается Коннор Макгрегор. Да и вообще он мне не нравится», — сказал Магомедшарипов.
Ранее сообщалось, что Магомедшарипов поддержал Хабиба Нурмагомедова в его конфликте с Тимати.