Хант после поражения от Олейника захотел реванш с Федором Емельяненко
Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Марк Хант выразил желание провести бой-реванш с россиянином Федором Емельяненко, передает «РИА Новости».
15 сентября Хант потерпел поражение от российского бойца Алексея Олейника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
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«Я близок к завершению карьеры, но пару боев мне еще предстоит провести. По контракту с UFC мне остался еще один бой, что будет дальше – посмотрим.
Да, наверное, было бы интересно провести матч-реванш с Федором Емельяненко, посмотрим», — сказал Хант.
44-летний новозеландец уступил Федору Емельяненко в 2006 году на турнире Pride.
Ранее сообщалось, что турнир UFC в Москве стал самым посещаемым мероприятием MMA в России.