Названы российские города, которые могут принять турниры UFC в 2019 году
В 2019 году на территории России могут пройти несколько турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает Sport24.
Как рассказал вице-президент промоушена Дэвид Шоу, турниры могут состояться в Санкт-Петербурге, Сочи или Владивостоке.
«Наши планы на Россию большие. В следующем году проведем, как минимум, один-два турнира. Это может быть Владивосток, Санкт-Петербург или, например, Сочи», — заявил Шоу.
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15 сентября UFC провел первый турнир в истории в России, который прошел в Москве.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров отметил красоту первого в истории турнира UFC в России.