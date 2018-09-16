Названы российские города, которые могут принять турниры UFC в 2019 году

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В 2019 году на территории России могут пройти несколько турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает Sport24.

Как рассказал вице-президент промоушена Дэвид Шоу, турниры могут состояться в Санкт-Петербурге, Сочи или Владивостоке.

«Наши планы на Россию большие. В следующем году проведем, как минимум, один-два турнира. Это может быть Владивосток, Санкт-Петербург или, например, Сочи», — заявил Шоу.

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15 сентября UFC провел первый турнир в истории в России, который прошел в Москве.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров отметил красоту первого в истории турнира UFC в России.