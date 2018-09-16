Кадыров отметил красоту первого в истории турнира UFC в России
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от первого в истории турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории России, передает ТАСС.
Турнир прошел в московском дворце спорта «Олимпийский». В главном поединке вечера россиянин Алексей Олейник добился победы над новозеландцем Марком Хантом.
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«Сегодня были очень красивые бои. А как все красиво закончилось», — сказал Кадыров.
Ранее сообщалось, что турнир UFC в Москве стал самым посещаемым мероприятием MMA в России.