Трое российских бойцов получат бонусы по итогам турнира UFC в Москве

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Стали известны имена бойцов, который получат бонусы по итогам своих выступлений на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал вице-президент промоушена Дэвид Шоу.

«Бонус за бой вечера получит Петр Ян, его соперник не получит ничего, потому что он не сделал вес. Также бонусы получат Алексей Олейник, Ян Блахович и Магомед Анкалаев», — сказал Шоу на пресс-конференции.

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В главном поединке турнира 41-летний Олейников в первом раунде одолел новозеландца Марка Ханта.

Ранее сообщалось, что турнир UFC в Москве стал самым посещаемым мероприятием MMA в России.