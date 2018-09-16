«Реал» впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Испании
Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче 4-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает «Советский спорт».
Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:1.
На 32-й минуте хозяев вперед вывел форвард Икер Муньяин. «Сливочные» на 63-й минуте игры сравняли счет благодаря усилиям хавбека Иско.
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Ранее сообщалось, что «Барселона» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом».
Футбол. Чемпионат Испании. 4-й тур
«Атлетик Б» (Бильбао) — «Реал М» (Мадрид) — 1:1
Голы: 1:0 — Муньяин, 32; 1:1 — Иско, 63