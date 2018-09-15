Олейник в первом раунде победил Ханта в главном поединке UFC в Москве‍

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В Москве завершился турнир UFC Fight Night 136, где в главном бою вечера россиянин Алексей Олейник удушающим приемом одолел австралийца Марка Ханта в конце первого раунда, сообщает Sport24.

В со-главном бою вечера польский боец Ян Блахович победил Никиту Крылова таким же способом удушающим приемом во втором раунде.

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В других боях вечера Шамиль Абдурахимов одержал победу над белорусом Андреем Орловским единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Аналогичного результата в поединке против Тиаго Алвеса добился Алексей Кунченко.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию вечера.

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