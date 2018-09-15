Тарпищев: победа над Белоруссией придаст нашим теннисистам уверенности

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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев уверен, что победа над сборной Белоруссии в матче за право остаться в первой группе Кубка Дэвиса должна придать уверенности российским теннисистам, передает ТАСС.

«Хочу поблагодарить ребят, команда действительно очень хорошая. Через такие матчи и куется командный дух на будущее. Каждый из них прошел огонь, воду и медные трубы, уже много матчей играли, как говорится, через кровь, это дорогого стоит. Это даст им уверенности, дальше они будут играть лучше.

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Хачанов проявил себя как настоящий лидер, на нем была большая ответственность. То, как он смог в один день сыграть пару и потом победить в одиночном матче, говорит о приобретенной стабильности и уверенности. В какой-то степени он повел за собой ребят, но это не умаляет заслуг ребят, каждый из них бился до конца», — заявил Тарпищев.

В субботу сборная России обыграла команду Белоруссии в матче первого раунда плей-офф первой группы Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов рассказал своих планах на будущее.