У отца Нурмагомедова остаются шансы посетить бой сына с Макгрегором в США
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, признался, что у него остаются шансы попасть на бой своего сына в Лас-Вегасе шестого октября против ирландца Конора Макгрегора, сообщает Sport24.
«Хабиб готовится к Конору как никогда раньше не готовился. Все идет по плану. Вес в норме.
Реклама
Я могу получить визу на бой Хабиба. Через два дня получаю Шенген, вылетаю в Польшу и пытаюсь сделать визу в Америку», — рассказал Нурмагомедов-старший.
Ранее российский боец UFC оценил шансы Нурмагомедова в поединке с Макгрегором.