У отца Нурмагомедова остаются шансы посетить бой сына с Макгрегором в США

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, признался, что у него остаются шансы попасть на бой своего сына в Лас-Вегасе шестого октября против ирландца Конора Макгрегора, сообщает Sport24.

«Хабиб готовится к Конору как никогда раньше не готовился. Все идет по плану. Вес в норме.

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Я могу получить визу на бой Хабиба. Через два дня получаю Шенген, вылетаю в Польшу и пытаюсь сделать визу в Америку», — рассказал Нурмагомедов-старший.

Ранее российский боец UFC оценил шансы Нурмагомедова в поединке с Макгрегором.