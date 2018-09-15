Стали известны гонорары Головкина и Альвареса за бой

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Стали известны гонорары казахстанского боксера Геннадия Головкина и его соперника мексиканца Сауля Альвареса, которые они получат за свой поединок в Лас-Вегасе, передает «Советский спорт».

Об этом сообщает журналист ESPN Дэн Раффаэль.

Мексиканец гарантированно получит $5 млн, Головкин, в свою очередь, — $3 млн. При этом оба спортсмена также получат надбавку от платных трансляций.

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Бой-реванш между Головкиным и Альваресом состоится 15 сентября в Лас-Вегасе. Первый поединок завершился вничью. На этот бой Головкин поставил все свои пояса.

Ранее сообщалось, что боксеры показали практически равный вес на взвешивании.