Стали известны гонорары Головкина и Альвареса за бой
Стали известны гонорары казахстанского боксера Геннадия Головкина и его соперника мексиканца Сауля Альвареса, которые они получат за свой поединок в Лас-Вегасе, передает «Советский спорт».
Об этом сообщает журналист ESPN Дэн Раффаэль.
Мексиканец гарантированно получит $5 млн, Головкин, в свою очередь, — $3 млн. При этом оба спортсмена также получат надбавку от платных трансляций.
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Бой-реванш между Головкиным и Альваресом состоится 15 сентября в Лас-Вегасе. Первый поединок завершился вничью. На этот бой Головкин поставил все свои пояса.
Ранее сообщалось, что боксеры показали практически равный вес на взвешивании.