Вице-президент ВФЛА усомнился в скором возвращении флага легкоатлетам

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Главный тренер сборной России по легкой атлетике и вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский сохраняет сдержанный оптимизм по поводу будущего статуса ВФЛА после рекомендации WADA, сообщает ТАСС.

Ранее Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на ближайшем заседании исполкома.

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«Восстановление РУСАДА станет для ВФЛА одним из важнейших шагов на пути к восстановлению. Если наше антидопинговое агентство будет опять соответствовать кодексу WADA, то это станет, повторюсь, для нашей федерации огромным шагом на пути к своему признанию», — отметил Борзаковский.

Однако специалист не считает, что восстановление будет быстрым.

«Говорить о том, что уже на ближайшем международном старте российские легкоатлеты будут выступать под флагом своей страны, я бы не спешил, - отмечает Борзаковский. — Конечно, здорово, что Комитет по соответствию рекомендовал восстановить РУСАДА, и это может положительным образом отразиться на дальнейших перспективах ВФЛА. Но до тех пор, пока РУСАДА не восстановлено в своих правах, мне не хотелось бы делать каких-либо прогнозов. Ранее мы не раз уже были, как казалось, в шаге от восстановления, но в итоге оставались в прежнем статусе».

Заседание исполкома, на котором решится судьба РУСАДА, состоится 20 сентября на Сейшельских островах.

ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года после разразившегося допингового скандала.До тех пор, пока федерация не восстановлена, российские спортсмены, соответствующие всем антидопинговым критериям IAAF, могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе. Вопрос восстановления ВФЛА в своих правах будет рассмотрен в начале декабря.