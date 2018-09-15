В Зеленограде 18-летнего молодого человека убили футбольные ворота

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В Зеленограде в результате несчастного случая на стадионе погиб 18-летний молодой человек, сообщает ТАСС.

Во время игры юноша повис на футбольных воротах, которые в последствии упали и нанесли ему несовместимые с жизнью травмы. Молодой человек скончался на месте.

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Отмечается, что стадион, на котором произошла трагедия, не эксплуатировался. По факту несчастного случая проводится доследственная проверка.

«Вечером 14 сентября на стадионе в Зеленограде молодые люди играли в футбол. В перерыве игры 18-летний юноша повис на воротах, которые впоследствии на него же и упали. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», — заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов потерял брата.