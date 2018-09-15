Глава НОАК: рекомендация WADA не может быть проигнорирована исполкомом

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Президент Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов поделился мнением о решении комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает ТАСС.

По мнению главы организации, исполком не сможет проигнорировать рекомендацию на заседании.

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«Это очень серьезный шаг, если рекомендательный комитет принимает такое решение — это будет серьезный аргумент, который не может быть проигнорирован на предстоящем заседании, и это вселяет оптимизм», — сказал он.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в легкой атлетике.

Вопрос статуса РУСАДА будет рассмотрен на заседании исполкома WADA 20 сентября на Сейшельских Островах. При этом РУСАДА не намерено комментировать рекомендации WADA до этого дня.

Ранее сообщалось, что британские спортсмены требуют не восстанавливать РУСАДА в правах.