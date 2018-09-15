«Боруссия» обыграла «Айнтрахт» благодаря голам новичков
Дортмундская «Боруссия» обыграла франкфуртский «Айнтрахт» в матче 3-го тура чемпионата Германии по футболу, сообщает «Советский спорт».
Игра проходила на стадионе «Сигнал-Идуна-Парк» и завершилась победой «шмелей» со счетом 3:1.
В составе дортмундцев отличились три новичка клуба: Абду Диалло, Мариус Вольф и Пако Алькасер. Единственный мяч у гостей забил форвард Себастьян Аллер.
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Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Штутгарт» на выезде.
Футбол. Чемпионат Германии. 3-й тур
«Боруссия Д» (Дортмунд) — «Айнтрахт Ф» (Франкфурт-на-Майне) — 3:1
Голы: 1:0 — Диалло, 36; 1:1 — Аллер, 68; 2:1 — Вольф, 72; 3:1 — Алькасер, 88.