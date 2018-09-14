Стала известна дата следующего боя Усика

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Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и почетный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в этой же весовой категории Тони Беллью подписали контракт на бой, который состоится 10 ноября в Манчестере, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный аккаунт промоутерской компании Matchroom Boxing в твиттере.

Для Александра Усика этот поединок станет третьим в году, после побед над Майрисом Бриедисом и Муратом Гассиевым, по итогам которых и стал абсолютным чемпионом мира. Беллью последний раз появлялся в ринге в мае 2018 года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу намерен баллотироваться в президенты США.