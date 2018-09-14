Стала известна дата следующего боя Усика
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и почетный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в этой же весовой категории Тони Беллью подписали контракт на бой, который состоится 10 ноября в Манчестере, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный аккаунт промоутерской компании Matchroom Boxing в твиттере.
Для Александра Усика этот поединок станет третьим в году, после побед над Майрисом Бриедисом и Муратом Гассиевым, по итогам которых и стал абсолютным чемпионом мира. Беллью последний раз появлялся в ринге в мае 2018 года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу намерен баллотироваться в президенты США.
IT'S ON!!!— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 14 сентября 2018 г.
����������@usykaa vs @TonyBellew, ALL the Cruiserweight marbles Nov 10, @ManchesterArena! #UsykBellew #HeWhoDares pic.twitter.com/r25mtKlBLT