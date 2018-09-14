Руководитель UFC планирует визит в Кремль
Руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт планирует встретиться с представителями российской власти — на 15 сентября у американского функционера запланирован визит в Кремль, сообщает Sport24.
Уайт прилетел в Москву в связи с проведением первого в истории турнира UFC в России. Шоу состоится завтра, 15 сентября. Главным боем будет встреча тяжеловесов россиянина Алексея Олейника с американцем Марком Хантом.
Ранее hоссийского бойца Майрбека Тайсумова допустили к поединку с американцем Десмондом Грином в Москве в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), правда, со штрафными санкциями. Боец будет должен выплатить оппоненту 40% от своего гонорара за несоответствие весовой категории.