Тренер назвал причину неудачной карьеры самого молодого вратаря в истории РПЛ

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Тренер молодежной команды московского ЦСКА Юрий Аджем рассказал о бывшем голкипере команды Сергее Ревякине, передает «Чемпионат.com».

Ревякин дебютировал за основную команду армейцев в 2011 году в возрасте 16 лет и 239 дней, став таким образом самым молодым голкипером в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из команды он защищал цвета «Армавира», «Домодедово» и московского «Арарата». Уже год вратарь находится без клуба.

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«У Ревякина были большие задатки, серьезный потенциал, но после первых успехов немного закружилась голова. Не каждый молодой игрок справится с этим. Я с ним разговаривал, убеждал: «Сережа, тебе еще работать и работать. Пахать нужно!». А он, видно, подумал: раз все легко дается, то и дальше так будет продолжаться, по накату. Переоценил себя, снизил требовательность, а футбол такого отношения не прощает», — сказал Аджем.

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА поделился мнением об игре Федора Чалова.