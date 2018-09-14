Подозреваемым по делу об убийстве фигуриста Тена предъявили обвинения
Дело об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена в ближайшее время будет передано в суд, сообщает портал nur.kz.
Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов рассказал, что всем задержанным предъявлены обвинения. Дело будет передано в суд до конца сентября.
«Мы двум преступникам предъявили обвинения в краже, разбое и убийстве, женщине — за недонесение. В скором времени, я думаю, до конца сентября, может даже раньше, дело будет направлено в суд», — сказал Касымов
25-летний фигурист скончался 19 июля 2018 года в результате полученной ножевой раны. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал с автомобиля, устроив потасовку с преступниками, один из которых нанес Тену смертельный удар ножом.
Ранее сообщалось, что казахстанский учитель физики одобрил убийство Тена.