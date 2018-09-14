Российский боец UFC оценил шансы Нурмагомедова в поединке с Макгрегором

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян поделился мыслями перед поединком действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора, передает Sports.ru.

По словам Яна, он никого не будет поддерживать в этой встрече.

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«Думаю, у Хабиба больше шансов затянуть соперника в свою игру. Но Конора тоже не стоит сбрасывать со счетов – у него отличная ударная техника, отличный тайминг. Лично я ни за кого не буду болеть в этом бою. Пусть победит сильнейший», — сказал спортсмен.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор показал, как готовится к бою с Нурмагомедовым.