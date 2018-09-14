Главный тренер сборной России: все в наших руках

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение от команды Чехии (78:80) в первом матче второго отборочного этапа чемпионата мира-2019, который пройдет в Китае, передает «Советский спорт».

«Грустно проигрывать такие матчи. Если посмотреть на статистику, мы сыграли неплохо. Перед встречей вызывали опасение быстрые отрывы чехов, и, по сути, мы не дали им убежать в контратаки. Но при этом пострадали из-за подбора. Знали, что с этим будут проблемы, потому что в нашем составе нет нескольких «больших». В одной атаке в концовке мы трижды не смогли взять подбор под своим щитом, и этот момент имел большое значение. У нас по-прежнему оставался шанс, и нам могло повезти чуть больше» — рассказал специалист.

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Однако Базаревич не теряет оптимизма в отношении попадания сборной на чемпионат мира.

«Это выездной матч. Нам нужно продолжать бороться. Результаты других матчей в группе - не в пользу России, однако все по-прежнему в наших руках», — добавил он.

В других матчах группы К сборная Франции обыграла команду Болгарии со счетом 74:68, а Финляндия дома переиграла Боснию и Герцеговину — 85:81. Сборная России 16 сентября сыграет с болгарами в Химках.