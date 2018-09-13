Бонуччи жестко ответил болельщику, пожелавшему смерти его детям

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Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи ответил интернет-пользователю, который в социальной сети пожелал смерти его детям, сообщает «Советский спорт».

Футболист пропустил сезон-2016/17, так как его сын Маттео был серьезно болен. Один из болельщиков написал Бонуччи, что оба его ребенка должны были умереть.

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«Возможно, однажды мы будем жить в лучшем мире. Сейчас мир, от которого я хочу держать своих детей подальше, — тот, в котором живут такие люди. Насилие в жестах, словах и мыслях. Теперь продолжайте: удалите, измените свою учетную запись, позвоните кому-нибудь за помощью. Это просто позор, что никто не сможет оградить вас от отвращения быть тем, кем вы являетесь», — написал Бонуччи ему в ответ.

Ранее защитник «Милана» Алессио Романьоли был назначен новым капитаном команды на сезон-2018/19.