Парализованная чемпионка СССР просит милостыню в центре Петербурга

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Чемпионка СССР по прыжкам на батуте Елена Слипаченко вынуждена просить милостыню в центре Санкт-Петербурга, сообщают Вести.Ru. Об этом спортсменка рассказала в программе «Прямой эфир».

Когда-то Елена занимала призовые места на соревнованиях, принимала участие в церемонии открытия Олимпиады в Москве в 1980 году. Сейчас ей 55 лет и она — инвалид первой группы, свою травму она получила 10 лет назад, когда уже ушла из спорта. У Елены фактически сгнил позвоночник, но на операцию у нее нет денег.

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Уже много лет Слипаченко прикована к инвалидной коляске. Помочь ей некому — соседи заняты, родственники живут далеко, сын много работает. Женщина живет на первом этаже, но лестница не оборудована пандусом. Для того, чтобы выйти из дома, она вынуждена платить 200 рублей гастарбайтеру, чтобы тот вывез ее коляску. Она живет совсем рядом с Невским проспектом, по оценкам риелторов, ее квартира стоит около 10 миллионов рублей. Но бывшая спортсменка еле-еле сводит концы с концами и вынуждена просить милостыню.

Вместе с Еленой живет ее сын. По словам женщины, он ей совсем не помогает. Однако молодой человек уверен, что его мать сама виновата во всем, что с ней происходит. Он рассказал, что мать много лет употребляла и распространяла наркотики. Именно из-за наркотиков, а вовсе не из-за спортивной травмы, у Елены отнялись ноги, и она стала инвалидом, рассказал он.

Заслуженный мастер спорта СССР Лидия Иванова рассказала, что прекрасно помнит, как Слипаченко начинала свою спортивную карьеру. Елена действительно входила в состав молодежной команды, была победительницей юношеских соревнований, но чемпионкой Советского Союза никогда не была. Лидия Гавриловна попросила Елену убрать со своей таблички слово «чемпионка».