Владелец «Анжи» поддержал Хабиба Нурмагомедова в конфликте с Тимати и Кридом

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Владелец «Анжи» Осман Кадиев поддержал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в его конфликте с артистами Тимати и Егором Кридом, передает «Матч ТВ».

Кадиев считает, что в Дагестане не нужны рэп-концерты.

«Абсолютно не нужны. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации. Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова. Он имеет право высказаться, почему нет? Это не значит, что нужно с кем-то ссориться или ругаться. Давать концерты никому не воспрещается, но Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене.

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Ответы той стороны? Не слушаю такое, мне не до этого. Хабиб просто так не скажет, а право на мнение у него есть», — заявил Кадиев.

Ранее отец Нурмагомедова объяснил, почему его не пускают в США.